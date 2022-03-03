Актуально Збройні сили Росії – це вже не армія, це звичайні боягузи та терористи, – Резніков
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Російські окупанти продовжують намагатися захопити Україну. Багато мирних жителів вже загинули внаслідок ворожих обстрілів. Війна завдала шкоди усім українським родинам.
Актуально Збройні сили Росії – це вже не армія, це звичайні боягузи та терористи, – Резніков
Доповнюємо новину
Дивіться ранкове звернення Зеленського:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!