Українські захисники боронять нашу країну з неабиякою мужністю та гідністю. Ворог зазнає нищівних втрат – близько 9 тисяч вбитих та сила силенна спаленої техніки.

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Армія Росії – це боягузи та терористи

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що вже минуло 168 годин спротиву російським окупантам.

"Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень. Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%", – додав міністр.

Такий грандіозний результат став можливим після об'єднання усіх українців задля боротьби з ворогом. Резніков зауважив, що захисники вже знищили тисячі загарбників і стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн. І можливості ЗСУ продовжують зростати.

Російські окупанти злякалися ганебної поразки й почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи та терористи,

– зазначив міністр.

За його словами, у нас попереду буде ще багато випробувань. Однак зараз як ніколи в українців є усі підстави бути впевненим у собі. Тому ми обов'язково переможемо.

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