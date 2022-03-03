Украинские защитники защищают нашу страну с недюжинным мужеством и достоинством. Враг терпит сокрушительные потери – около 9 тысяч убитых и сила сожженной техники.

Актуально Мы – народ, который за неделю сломал многолетний план врага, – Зеленский

Армия России – это трусы и террористы

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что уже прошло 168 часов сопротивления российским оккупантам.

"Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Единственные, кто верил – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы выстоим. Сегодня таких – почти 90%", – добавил министр.

Такой грандиозный результат стал возможным после объединения всех украинцев для борьбы с врагом. Резников отметил, что защитники уже уничтожили тысячи захватчиков и столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких стран. И возможности ВСУ продолжают расти.

Российские кафиры испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы,

– отметил министр.

По его словам, нам предстоит еще много испытаний. Однако сейчас как никогда у украинцев есть все основания быть уверенным в себе. Потому мы обязательно победим.

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