Насилие, к которому прибегают противники COVID-ограничений, создает угрозу для всех. Об этом Хорст Зеегофер заявил в интервью СМИ.
Напомним Несмотря на запрет: в Берлине тысячи людей протестовали против карантинных ограничений
Коронаскептики становятся более радикальными
Группа Querdenker становится все меньшей, но, к сожалению, все более радикализированной, сказал министр. Их заявления иногда мотивируют насилие, создающее угрозы для страны.
Они могут разделить страну, если не бороться с ними с помощью всех возможных правовых инструментов,
– подчеркнул Зеегофер.
Глава МВД считает необходимостью строго наказывать людей, которые прибегают к преступлениям на почве коронавирусных ограничений.
Убийство кассира, попросившего надеть маску
21 сентября в городе Идар-Оберштайн клиент в магазине на АЗС застрелил кассира. Все из-за требования надеть маску. Впоследствии оказалось, что мужчина поддерживает ультраправых и верит в теории заговоров о коронавирусе.
Мужчина пришел купить себе пиво, однако был без маски. 20-летний кассир отказался обслуживать его, напомнив о необходимости носить маску в общественных местах.
Нападавший вернулся домой, взял револьвер и вернулся на заправку. Он зашел туда в медицинской маске, взял пиво, подошел к кассе и снял маску. После того, как кассир снова сделал ему замечание, мужчина застрелил парня.
Противники вакцинации и коронаскептики в Германии: главное
- В Германии не вводили "медицинских пропусков", а заведения питания открыты для всех. Однако, чтобы поселиться в отеле, нужно показать сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
- Недовольные граждане организовали "антиковидное" движение Querdenker, что в переводе с немецкого означает "Те, кто имеет другое мнение".
- Участники движения регулярно устраивают акции по всей стране и призывают полностью отменить карантинные ограничения.
- Представители Querdenker призывают земляков не вакцинироваться.