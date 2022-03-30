Таким мнением 30 марта поделился глава украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его брифинг.

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У россиян с логикой проблемы

Российским дипломатам во время переговоров пытаются объяснить абсурдность их пропаганды практически по пунктам. В частности, относительно обвинений в нацизме, им напомнили, что в украинском парламенте нет ультраправых партий.

Мы объясняем, вы уничтожили Харьков, Мариуполь, Сумы, где было больше русскоязычного населения. Там не хотят уже на нем разговаривать в принципе. Вы приходите и говорите: "мы запустим крылатую ракету в жилой квартал, чтобы вы могли по-русски разговаривать". Немножко с логикой проблемы,

– рассказал Подоляк о переговорах.

По его словам, россияне уже понемногу начинают тоже понимать, что логики нет. Также Подоляк добавил, что к этим вопросам уже нет смысла даже возвращаться.

Брифинг главы украинской делегации в переговорах: смотрите видео