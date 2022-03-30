Россия поняла последствия войны

Такую позицию озвучил глава украинской делегации Михаил Подоляк во время брифинга, передает 24 канал.

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На мой взгляд, чисто психологически российская сторона уже не так смотрит на войну, она понимает, что последствия для нее будут разрушительны: и юридические, и экономические, и репутационные,

– отметил Михаил Подоляк.

Почему заявили об "отступлении"

По словам Подоляка, сейчас Украина достаточно конструктивно предложила договор о гарантиях безопасности. И чтобы сделать какой-то шаг навстречу, российская сторона заверила, что существенно снизит интенсивность военных действий в Черниговской и Киевской областях. В то же время этого не происходит.

К сожалению, пока мы не видим принципиальных изменений, существенного снижения – все продолжается, как и было, атаки на наши города продолжаются. Отдельные части отводятся, но это не массовый характер,

– отметил Подоляк.

Второе, это тактическая история

Глава украинской делегации подчеркнул, что это может быть всего лишь тактической историей – перегруппировкой части войск из направления, которое для них запрещено (речь идет о Киеве), защита очень мощно отрабатывается ВСУ.

Поэтому они пытаются перекинуть войска на более важные для них направления. То есть перегруппировку они могут выдать, как ход навстречу,

– отметил Подоляк.

Напомним, в Министерстве внутренних дел заявили, что Россия не отвела свои войска по Киевскому и Черниговскому направлениям. Сейчас там продолжаются интенсивные бои.

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