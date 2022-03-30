Росія зрозуміла наслідки війни

Таку позицію озвучив голова української делегації Михайло Подоляк під час брифінгу, передає 24 канал.

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На мій погляд, чисто психологічно російська сторона вже не так дивиться на війну, вона розуміє, що наслідки для неї будуть руйнівні: і юридичні, і економічні, і репутаційні,

– зазначив Михайло Подоляк.

Чому заявили про "відступ"

За словами Подоляка, наразі Україна достатньо конструктивно запропонувала договір про гарантії безпеки. І щоб зробити який крок на зустріч російська сторона запевнила, що суттєво знизять інтенсивність військових дій в Чернігівській та Київській областях. Водночас цього не відбувається.

На жаль, поки що ми не бачимо принципових змін, суттєвого зниження – все продовжується так, як і було, атаки на наші міста тривають. Окремі частини відводяться, але це не масовий характер,

– зазначив Подоляк.

Друге, це тактична історія

Голова української делегації наголосив, що це може бути всього лиш тактичною історією – перегруповуванням частини військ з напрямку, який для них заборонений (йдеться про Київ), захист дуже потужно відпрацьовує ЗСУ.

Тому вони намагаються перекинути війська на більш важливі для них напрямки. Тобто перегрупування вони можуть видати, як хід на зустріч,

– зазначив Подоляк.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що Росія не відвела свої війська з Київського та Чернігівського напрямків. Наразі там тривають інтенсивні бої.

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