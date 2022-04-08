Россияне обстреливают мирных людей крылатыми ракетами и авиацией

Об этом на брифинге сказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает 24 канал. Он заявил, что российские оккупанты обстреливают буквально все.

Кстати Оркам вообще не нужна территория Луганщины, им нужна галочка на ее админгранице, – Гайдай

Враг цинично бьет по объектам критической инфраструктуры. Как рассказал Кириленко, российские военные уничтожают медицинские объекты.

Они обстреливают все. Всю гражданскую инфраструктуру, критическую инфраструктуру, критическую медицинскую инфраструктуру, если можно так выражаться в период военного положения,

– сказал глава Донецкой ОВА.

Кириленко еще раз призвал людей в Донецкой области эвакуироваться, ведь, по его словам, враг не остановится ни перед чем.

Он объяснил, что оккупанты не смогли захватить территории, из-за чего обстреливают мирных людей крылатыми ракетами и авиацией.

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