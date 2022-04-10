Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что пограничная служба трудная и особенная. А все потому, что именно пограничники первыми встречают врага, передает 24 канал.

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Пограничники попадают в безнадежную ситуацию

Пограничник, который встречает войну, это маленький пост или отряд, имеющий 15 или 30 человек. Пост, на который надвигается вражеская колонна или российская танковая дивизия. Отойти ты не можешь – это позор. Сдаться ты не можешь – это против военной чести. Ты встречаешь бой в совершенно безнадежной ситуации,

– подчеркнул Арестович.

Смотрите видео брифинга Алексея Арестовича от 10 апреля:

Он также добавил, что, по имеющимся данным, ни один пограничник не отошел с начала полномасштабного вторжения. Все служащие приняли неравный бой: кто-то из них погиб, а кто-то попал в плен.

Алексей Арестович добавил, что Украина помнит о каждом пленном пограничнике. И в стране сделают все возможное, чтобы вернуть их.

Советник главы ОП рассказал также героическую историю мужественного пограничника из Мариуполя. Он подорвал себя и радиостанцию, чтобы она не досталась окружившим его оккупантам. А последними его словами, прозвучавшими из радиостанции, была фраза "Слава Украине".

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