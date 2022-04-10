Радник глави Офісу Президента підкреслив, що прикордонна служба важка й особлива. А все тому, що саме прикордонник першими зустрічають ворога, передає 24 канал.

Читайте також На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку та взяли окупанта в полон

Прикордонники потрапляють у безнадійну ситуацію

Прикордонник, який зустрічає війну, це маленька застава або загін, який має 15 або 30 людей. Пост, на який насувається ворожа колона або російська танкова дивізія. Відійти ти не можеш – це ганьба. Здатися ти не можеш – це проти військової честі. Ти зустрічаєш бій в абсолютно безнадійній ситуації,

– підкреслив Арестович.

Дивіться відео брифінгу Олексія Арестовича від 10 квітня:

Він також додав, що за наявними даними, жоден прикордонник не відійшов від початку повномасштабного вторгнення. Усі службовці прийняли нерівний бій: хтось із них загинув, а хтось – потрапив до полону.

Олексій Арестович додав, що Україна пам'ятає про кожного полоненого прикордонника. І в країні зроблять все можливе для того, щоб повернути їх.

Радник глави ОП розповів також героїчну історію мужнього прикордонника з Маріуполя. Він підірвав себе та радіостанцію, щоб вона не дісталася окупантам, які оточили його. А останні його слова, які прозвучали у радіостанції, була фраза "Слава Україні".

До теми – Арестович розповів про плани Росії на 9 травня – дивіться відео: