Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що прикордонник пішов на рішучий крок. Він підірвав себе, коли потрапив в оточення окупантів, передає 24 канал.

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Останні його слова: "Слава Україні"

Прикордонник був пораненим і потрапив в оточення російських загарбників. Тож він вирішив підірвати себе разом із радіостанцією, щоб остання не дісталася противнику.

Останніми словами в радіостанції були "Слава Україні",

– розповів Олексій Арестович.

Дивіться відео брифінгу Олексія Арестовича від 10 квітня:

Він подякував усім і кожному прикордоннику. Адже, на його думку, у них найскладніша задача: вони першими зустрічають ворога. І, додав Арестович, від початку війни жоден не здав українські позиції. Хтось загинув у нерівному бою, а хтось потрапив у полон до окупантів.

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