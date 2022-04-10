Але ця спроба рашистів була безуспішною.

Читайте також Після обстрілу Краматорська українська армія вдарила по "жирних" цілях Росії, – Арестович

В МВС України повідомили, що прикордонники відбили атаку. Від пострілів частина окупантів розбіглася, ще більше наражаючи себе на кулі ЗСУ, а хтось вже став добривом для українських земель.

Під час цієї атаки прикордонники взяли в полон пораненого російського солдата, який здався. Стало відомо, що це уродженець Стаханова. З 2019 року він служить артилеристом. Наразі військові з’ясовують, чи причетний полонений до обстрілів мирних українців.

За словами офіцера з позивним "Рой", це вже була четверта спроба наступу рашистів на тій же позиції.

У МВС назвали головну стратегію Росії у війні: відео