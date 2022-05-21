Несмотря на войну, в Украине продолжает функционировать российский бизнес. Кроме того свою деятельность в нашей стране ведут и белорусы, чья страна стала плацдармом оккупантов для нападения на Украину.

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Национализация российского и белорусского бизнеса

Волонтер и политик Сергей Притула обратился с призывом национализировать весь бизнес, конечными бенефициарами которого являются граждане России и Беларуси. Он сообщил, что Верховная Рада Украины уже приняла соответствующий закон о конфискации имущества россиян и коллаборантов, но есть определенные риски, что оккупанты попытаются обойти санкции, спрятавшись за офшорами или переписав бизнес на кого-то другого.

Когда процесс запустится, мы увидим интересные вещи. К примеру, как лоббисты некоторых россиян начнут рассказывать о "хороших россиянах", у которых не нужно ничего забирать. А второе – попытка усыпить нашу бдительность, а такие попытки будут. Мы должны следить, чтобы ни один россиянин не смог сбежать из-под санкций,

– сказал Притула.

В качестве примера он привел олигарха Михаила Фридмана, у которого есть активы в "Альфа банке", "Киевстаре" и "Моршинской". Сейчас он хочет получить украинское гражданство и сохранить свое состояние. Притула заверил, что таких ситуаций будет много, и общество должно их отслеживать и не давать воплощать всевозможные "схемы" по обходу санкций.

Санкции против России: последние новости

Соединенные Штаты готовы снять некоторые ограничения с Беларуси. Для того чтобы США пошли на такой шаг, Минск должен разрешить экспорт украинского зерна. В мире может возникнуть продовольственный кризис, так что у приспешников оккупантов может появиться шанс хоть как-то искупить свою вину.

Российская экономика разваливается, хотя пропагандисты пытаются утверждать обратное. Даже по самым оптимистичным прогнозам санкции нанесли оккупантам тяжелый удар, справиться с которым им будет очень сложно.

От "дружбы" с россиянами начинают отказываться даже их ближайшие поклонники. Сербия, которая всегда симпатизировала Путину, решила присоединиться к санкциям ЕС против агрессора.

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