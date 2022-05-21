Попри війну в Україні продовжує функціонувати російський бізнес. Окрім того, свою діяльність в нашій країні ведуть і білоруси, чия країна стала плацдармом окупантів для нападу на Україну.

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Націоналізація російського та білоруського бізнесу

Волонтер та політик Сергій Притула звернувся із закликом націоналізувати увесь бізнес, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни Росії та Білорусі. Він повідомив, що Верховна Рада України вже прийняла відповідний закон про конфіскацію майна росіян та колаборантів, але є певні ризики, що окупанти спробують обійти санкції, сховавшись за офшорами чи переписавши бізнес на когось іншого.

Коли процес запуститься, ми побачимо цікаві речі. Наприклад, як лобісти деяких росіян почнуть розповідати про "хороших росіян", в яких не потрібно нічого забирати. А друге – спроба приспати нашу пильність, а такі спроби будуть. Ми маємо слідкувати, щоб жоден росіянин не зміг втекти з-під санкцій,

– сказав Притула.

Як приклад він навів олігарха Михайла Фрідмана, який має активи в "Альфа банку", "Київстарі" та "Моршинській". Зараз він хоче отримати українське громадянство і зберегти свої статки. Притула запевнив, що таких ситуацій буде багато, і суспільство мусить їх відстежувати та не давати втілювати різноманітні "схеми" з обходу санкцій.

Санкції проти Росії: останні новини

Сполучені Штати Америки готові зняти деякі обмеження з Білорусі. Для того, щоб США пішли на такий крок, Мінськ має дозволити експорт українського зерна. У світі може виникнути продовольча криза, тож у посіпак окупантів може з'явитися шанс бодай якось спокутувати свою провину.

Російська економіка розвалюється, хоча пропагандисти намагаються стверджувати зворотне. Навіть за найбільш оптимістичними прогнозами санкцій завдали окупантам важкого удару, впоратися з яким їм буде дуже складно.

Від "дружби" росіянами починають відмовлятися навіть їхні найближчі прихильники. Сербія, яка завжди симпатизувала Путіну, вирішила долучитися до санкцій ЄС проти агресора.

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