Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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"Если такие объединения будут возникать, это будет оппозиция сначала к военному командованию, а затем и к политическому руководству (России – 24 канал)", – рассказал военный эксперт.

По словам Мусиенко, поскольку в России рассказывают, что они развязали в Украине якобы не войну, а так называемую "специальную военную операцию", отказывающимся воевать солдатам не грозит уголовная ответственность.

Например, ОМОН, согласно российскому законодательству, вообще призван выполнять задачи именно на территории России.

Они даже не могут ехать куда-то и выполнять какие-то задания. Конечно, если будет другая ситуация, то это сочтут неисполнением приказа, если военное положение. За это уже может быть тюремное заключение. Потому что наказание за такие действия не предусмотрено. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

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