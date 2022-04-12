Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

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"Якщо такі об'єднання виникатимуть, це буде опозиція спочатку до військового командування, а потім й до політичного керівництва (Росії – 24 канал)", – розповів військовий експерт.

За словами Мусієнка, оскільки у Росії розповідають, що вони розв'язали в Україні нібито не війну, а так звану "спеціальну воєнну операцію", солдатам, які відмовляються воювати, не загрожує кримінальна відповідальність.

Наприклад, ОМОН, згідно з російським законодавством, взагалі покликаний виконувати завдання саме на території Росії.

Вони навіть не можуть їхати кудись і виконувати там якісь завдання. Звичайно, якщо буде інша ситуація, то це вважатимуть невиконанням наказу, якщо воєнний стан. За це вже може бути тюремне ув'язнення. Бо наразі покарання за такі дії не передбачено. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

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