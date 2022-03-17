Об этом 17 марта сообщили на фейсбук-странице ГСЧС. Соответствующее сообщение в соцсети сопровождается щемящими кадрами

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"Мы спасаем, а нас убивают"

"19 спасателей погибли от рук российских оккупантов! Страха нет, есть злость и жажда победы", – подчеркнули в сообщении. На обнародованном видео видно, как спасатели ликвидируют последствия вражеских атак, иногда приходится делать это в перерывах между обстрелами. Они сверхурочно работают в сверхтяжелых условиях, чтобы спасти как можно больше жизней.

Спасатели поделились щемящим видео: смотрите видео