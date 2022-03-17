Про це 17 березня повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС. Відповідний допис у соцмережі супроводжується щемливими кадрами

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"Ми рятуємо, а нас вбивають"

"19 рятувальників загинули від рук російських окупантів! Страху немає, є злість та жага до перемоги", – підкреслили у повідомленні. На оприлюдненому відео видно, як рятувальники ліквідовують наслідки ворожих атак, інколи доводиться робити це у перервах між обстрілами. Вони понаднормово працюють у надважких умовах, аби врятувати якогомога більше життів.

Рятувальники поділилися щемливим відео: дивіться відео