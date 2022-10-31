Президент отметил, что восстановительные работы в тех регионах, где сегодня были попадания российских ракет, до сих пор продолжаются.

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В настоящее время еще продолжаются восстановительные работы в тех регионах, где сегодня попадали российские ракеты. Делаем все возможное, чтобы восстановить энерго- и водоснабжение. И восстановим,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил работу Воздушных сил и всех, кто задействован в защите неба.

Тьма не поможет давить на украинцев

"Большинство объектов, которые террористы определили себе за мишени, удалось спасти. Только за это утро террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет. Из них 45 сбито", – подчеркнул Зеленский.

Но добавил, что нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, жить цивилизованно и заботиться друг о друге.

А если кто-то там в Кремле наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что тьма в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут "переговоры" в темноте,

– заметил президент.

Он также сообщил, что Украина и дальше будет усиливать противовоздушную оборону. Но уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет.

То же касается и дронов, в том числе и иранских – их ВСУ тоже уничтожают. И это, по словам Зеленского, видит мир.

"Видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы ушла она вообще во вторую сотню".