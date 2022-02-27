Президент записал утреннее обращение 27 февраля, сообщает 24 канал.

Больше Зеленский записал новое обращение – обратился к белорусам

Они воюют против всех. Они воюют против всего живого – против детских садов, против жилых домов и даже против машин скорой помощи,

– заявил Зеленский.

Отметив, что российские войска используют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, где нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул, что ракеты летели с территории Беларуси.

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