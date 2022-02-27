Президент записав ранкове звернення 27 лютого, повідомляє 24 канал.

Більше Зеленський записав нове звернення – звернувся до білорусів

Вони воюють проти всіх. Вони воюють проти всього живого – проти дитячих садків, проти житлових будинків та навіть проти машин швидкої допомоги,

– заявив Зеленський.

Наголосивши, що російські війська застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, де немає і ніколи не було жодної військової інфраструктури.

Зеленський наголосив, що ракети летіли з території Білорусії.

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