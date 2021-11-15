Бывшего главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко на пресс-конференции нового главы политсилы Елены Шуляк спросили о том, удалось ли партии под его руководством "стать секси", как планировалось.

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"Слуги народа" привлекают избирателей

"Я говорил еще, что она (партия – 24 канал) должна быть смарт и секси", – засмеялся в ответ Корниенко.

Он добавил, что был во многих ячейках "Слуги народа" в западных, восточных, центральных и южных областях. Там он наблюдал за депутатами местных советов.

Они все секси. Они точно привлекают в политическом смысле избирателей, потому что выполняют обещания, принимают улучшенные бюджеты,

– заявил политик.

В то же время Корниенко отметил, что бывают и исключения – "проколы".

Заявление Корниенко о том, что партия должна быть секси

Александр Корниенко возглавил "Слугу народа" в ноябре 2019 года.

Во время съезда, на котором состоялось назначение, нардеп выступил со словом. Он отметил, что "партия должна быть секси, чтобы возбуждать".

На съезде "слуг" в марте 2021 года Корниенко дополнил себя, заявив, что политсила должна быть не только "секси-партией", но и "смарт-партией".

Обратите внимание! "Слуги народа" 15 ноября избрали новую главу партии. На этом посту Корниенко заменила Елена Шуляк.

Брифинг Корниенко и Шуляк: смотрите видео