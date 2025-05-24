У фильме рассказывается история сопротивления 94-летнего общественного деятеля Игоря Андреевича Олещука, бывшего политзаключенного и подпольщика ОУН с псевдонимом "Грушко".

Смотрите также ССО уничтожили гордость российской ПВО – "Бук-М3" вместе с боекомплектом

Командование ССО наградило Игоря Олещука

"Тогда нас было тысячи. Теперь нас миллионы. Они завещали нам смелость. Мы увенчаем ее победой", – говорится в видео.

Также Командование Сил специальных операций ВСУ наградило Игоря Олещука за жертвенность и неоценимый вклад во время сопротивления оккупационным силам.

"Сопротивление продолжается. Присоединяйся к Движению сопротивления на opir.org.ua", – призывают в Силах спецопераций.

Как известно, 23 мая в Украине отмечается День героя, во время которого чествуют украинцев разных времен, которые посвятили свою жизнь борьбе за свободу и независимость Украинского государства.

