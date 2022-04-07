Об этом говорит и бывший офицер МИ6 Кристофер Стил. Вторжение России в Украину он называет "массовым военным преступлением".

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Бывший офицер МИ6 о войне России в Украине

По словам Стила, комментарии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и российского правительства, утверждающих, что они не нацелены на гражданских жителей Украины, свидетельствуют о том, что представители России живут в "мире Алисы в Стране Чудес".

Также, говоря о полном отрицании Россией вероятных военных преступлений в Украине, он сказал, что именно вторжение, прежде всего, является массовым военным преступлением.

Я думаю, правильно сказать, например, в Нюрнберге главным преступлением, которое выдвигают против немцев и нацистов, было ведение агрессивной войны, и это именно то, что такое эта операция в Украине. Я уверен, что есть много материала, который нужно задокументировать,

подчеркнул Стил.

Он добавил, что есть много ужасающих частных случаев, которые уже задокументированы.

Кроме того, Стил отметил, что сама война является военным преступлением, и в будущем ее следует преследовать как таковую, в частности и ту, которую Россия ведет в Украине.