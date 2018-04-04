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Они не просто ранены: история одного несгибаемого командира

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Чуть ли не ежедневно в сводках с фронта звучит "ранения получили" и количество, как сами армейцы говорят, – трехсотых. В графу раненых попадают и те, кому лечиться несколько недель, и те, чья жизнь "после" изменится до неузнаваемости. Сухие цифры о раненых и погибших военные воспринимают болезненно.

Это Дмитрий Романюк. Старший лейтенант, командир взвода. Полтора месяца назад его тяжело ранили под Зайцево.

Ему ампутировали ногу в результате ранения. Также ампутация нескольких пальцев руки была. Это был крупнокалиберный пулемет ДШК. Попало в процессе. Шел бой, во время боя офицер своим примером подошел к оружию, вследствие чего получил ранения,
– рассказал военнослужащий ВСУ Юрий.

Но офицера это не сломало. И он не потерял радости жизни. Все свои силы бросил на реабилитацию, чтобы жить дальше. А его подопечные с передовой звонят чуть ли не ежедневно.

Он у нас такой, скажем, упорный. Говорит, что очень ему нравится заниматься этими лечебными упражнениями для восстановления его конечностей. Ну, движения конечностей,
– вспоминает военнослужащий ВСУ Алексей.

Бойцы волнуются за своего командира и все время пытаются предложить ему помощь, хотя не раз получали отказ.

"Он у нас сильный. Пример настоящего офицера. Всегда говорит чтобы за него не переживали. А переживали за ребят, которые здесь. Он был готов к этому. Молодец он", – добавил военнослужащий ВСУ Юрий.

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Говорят, офицер и в дальнейшем хочет оставаться в вооруженных силах. Бойцы так же пристально, как и раньше, наблюдают. Слышат передвижение техники. Следят за активностью врага. На окраинах Зайцево в течение нескольких часов слышно беспилотник. Бойцы предполагают – летает ОБСЕ. Со стороны боевиков раздается несколько выстрелов.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы
Источник: 24 Канал
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