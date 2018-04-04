В Черкассах испекли больше тысячи куличей для украинских военных
Более тысячи праздничных хлебцев для бойцов на Востоке испекли в Черкассах. Акцию "Подари паску воину" организовали священники и волонтеры.
Об этом сообщает ПроВсе.ск.ua.
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Чтобы паску смаковали даже в окопах: часть пасхальной сдобы испекли сами, часть приобрели за благотворительные деньги. Еще несколько сотен принесли прихожане, учащиеся школ и университетов. Затем паски освятили и благословили молитвой, и отправили для украинских военных.
Чтобы поддержать наших воинов, мы освящаем паски еще к Пасхе для того, чтобы Воскресение они встретили с таким радостным атрибутом как пасхальная паска. Чтобы Пасха коснулся их сердец. Мы и потом будем отправлять эти пасочки, поэтому объявляем сбор пасок и на Пасху,
– рассказал митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн.
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