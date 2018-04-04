У Черкасах спекли більше тисячі пасок для українських військових

Більше тисячі святкових хлібців для бійців на Сході спекли у Черкасах. Акцію "Подаруй паску воїну" організували священики та волонтери.

Про це повідомляє ПроВсе.ck.ua.

Читайте також: Бюрократичні знущання: чому звільненим з полону українцям досі не виплатили по 100 тисяч гривень

Щоби паску смакували навіть в окопах: частину великодньої здоби спекли самі, частину придбали за благодійні гроші. Ще кілька сотень принесли парафіяни, учні шкіл та університетів. Потім паски освятили та благословили молитвою, і відправили для українських військових.

Щоб підтримати наших воїнів, ми освячуємо паски ще до Великодня для того, щоб Воскресіння вони зустріли з такими радісним атрибутом як великодня паска. Щоб Великдень торкнувся їхніх сердець. Ми і потім будемо відправляти ці пасочки, тому оголошуємо збір пасочок і на сам Великдень,

– розповів митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан.