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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

У Черкасах спекли більше тисячі пасок для українських військових

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Більше тисячі святкових хлібців для бійців на Сході спекли у Черкасах. Акцію "Подаруй паску воїну" організували священики та волонтери.

Про це повідомляє ПроВсе.ck.ua.

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Щоби паску смакували навіть в окопах: частину великодньої здоби спекли самі, частину придбали за благодійні гроші. Ще кілька сотень принесли парафіяни, учні шкіл та університетів. Потім паски освятили та благословили молитвою, і відправили для українських військових.

Щоб підтримати наших воїнів, ми освячуємо паски ще до Великодня для того, щоб Воскресіння вони зустріли з такими радісним атрибутом як великодня паска. Щоб Великдень торкнувся їхніх сердець. Ми і потім будемо відправляти ці пасочки, тому оголошуємо збір пасочок і на сам Великдень,
– розповів митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Волонтери Новини Черкас Великодні свята
Джерело: 24 Канал
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