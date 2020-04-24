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      Они потеряли доверие, это опасно, – министр Марченко об отставках Верланова и Нефедова

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      Марченко каже, що відставки Нефьодова і Верланова назрівали давно
      Марченко каже, що відставки Нефьодова і Верланова назрівали давно / фото з його фейсбуку

      Кабинет Министров Украины 24 апреля принял отставку глав таможни и налоговой Максима Нефедова и Сергея Верланова. Министр финансов Сергей Марченко, которому подконтрольны обе структуры, заявил, что эти отставки назревали давно.

      Саме Марченко зробив подання про відставку Верланова і Нефьодова. Його у фейсбуці цитує Міністерство фінансів України.

      Важливо Нефьодова та Верланова звільнили з посад

      У суспільстві давно існує багато нереалізованих сподівань щодо роботи митниці і податкової. Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання,
      – заявив міністр.

      За його словами, за нинішніх умов перебування Верланова і Нефьодова на посадах було ризиком гарантій фінансової безпеки держави.

      "Вони втратили довіру людей і мали піти. Це – перший крок до очищення фіскальних органів держави", – переконує Сергій Марченко.

      Наразі вже відомі імена тимчасово виконуючих обов'язки голів цих структур. Митницю тимчасово очолюватиме керівник одного департаментів Ігор Муратов.

      Натомість обов'язки очільника податкової обійматиме ексзаступник Сергія Верланова – Михайло Тітарчук. Марченко обіцяє, що найближчим часом будуть призначені нові очільники.

      Що відомо про відставку Нефьодова і Верланова?Рішення про їхнє звільнення уряд схвалив під час позачергового засідання Кабінету Міністрів України 24 квітня. Максима Нефьодова відправили у відставку разом з трьома заступниками.

      Максим Нефьодов заявив, що пишається тим, що його звільняли разом з командою заступників. Мовляв, ніхто з них не захотів "виконувати задачку".

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Министерство финансов Украины Кабинет Министров Украины Государственная таможенная служба Государственная налоговая служба Сергей Верланов Максим Нефедов Сергей Марченко Новости Украины Новости политики
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