Вони втратили довіру, це небезпечно, – міністр Марченко про відставки Верланова і Нефьодова
Кабінет Міністрів України 24 квітня схвалив відставку голів митниці та податкової Максима Нефьодова і Сергія Верланова. Міністр фінансів Сергій Марченко, якому підконтрольні обидві структури, заявив, що ці відставки назрівали давно.
Саме Марченко зробив подання про відставку Верланова і Нефьодова. Його у фейсбуці цитує Міністерство фінансів України.
Важливо Нефьодова та Верланова звільнили з посад
У суспільстві давно існує багато нереалізованих сподівань щодо роботи митниці і податкової. Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання,
– заявив міністр.
За його словами, за нинішніх умов перебування Верланова і Нефьодова на посадах було ризиком гарантій фінансової безпеки держави.
"Вони втратили довіру людей і мали піти. Це – перший крок до очищення фіскальних органів держави", – переконує Сергій Марченко.
Наразі вже відомі імена тимчасово виконуючих обов'язки голів цих структур. Митницю тимчасово очолюватиме керівник одного департаментів Ігор Муратов.
Натомість обов'язки очільника податкової обійматиме ексзаступник Сергія Верланова – Михайло Тітарчук. Марченко обіцяє, що найближчим часом будуть призначені нові очільники.
Що відомо про відставку Нефьодова і Верланова?Рішення про їхнє звільнення уряд схвалив під час позачергового засідання Кабінету Міністрів України 24 квітня. Максима Нефьодова відправили у відставку разом з трьома заступниками.
Максим Нефьодов заявив, що пишається тим, що його звільняли разом з командою заступників. Мовляв, ніхто з них не захотів "виконувати задачку".