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      Вони втратили довіру, це небезпечно, – міністр Марченко про відставки Верланова і Нефьодова

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      Марченко каже, що відставки Нефьодова і Верланова назрівали давно
      Марченко каже, що відставки Нефьодова і Верланова назрівали давно / фото з його фейсбуку

      Кабінет Міністрів України 24 квітня схвалив відставку голів митниці та податкової Максима Нефьодова і Сергія Верланова. Міністр фінансів Сергій Марченко, якому підконтрольні обидві структури, заявив, що ці відставки назрівали давно.

      Саме Марченко зробив подання про відставку Верланова і Нефьодова. Його у фейсбуці цитує Міністерство фінансів України.

      Важливо Нефьодова та Верланова звільнили з посад

      У суспільстві давно існує багато нереалізованих сподівань щодо роботи митниці і податкової. Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання,
      – заявив міністр.

      За його словами, за нинішніх умов перебування Верланова і Нефьодова на посадах було ризиком гарантій фінансової безпеки держави.

      "Вони втратили довіру людей і мали піти. Це – перший крок до очищення фіскальних органів держави", – переконує Сергій Марченко.

      Наразі вже відомі імена тимчасово виконуючих обов'язки голів цих структур. Митницю тимчасово очолюватиме керівник одного департаментів Ігор Муратов.

      Натомість обов'язки очільника податкової обійматиме ексзаступник Сергія Верланова – Михайло Тітарчук. Марченко обіцяє, що найближчим часом будуть призначені нові очільники.

      Що відомо про відставку Нефьодова і Верланова?Рішення про їхнє звільнення уряд схвалив під час позачергового засідання Кабінету Міністрів України 24 квітня. Максима Нефьодова відправили у відставку разом з трьома заступниками.

      Максим Нефьодов заявив, що пишається тим, що його звільняли разом з командою заступників. Мовляв, ніхто з них не захотів "виконувати задачку".

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Міністерство фінансів України Кабінет Міністрів України Державна митна служба Державна податкова служба Сергій Верланов Максим Нефьодов Сергій Марченко Новини політики Новини України
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