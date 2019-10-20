Они шантажируют правительство, – Милованов о будущем табачных компаний в Украине
После изменений в законодательстве табачные компании шантажируют украинское правительство вместо того, чтобы сесть и вместе решить проблему теневого рынка.
Все инвесторы знают методы борьбы табачных компаний – и Украина не исключение. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, отвечая в Facebook на комментарий одного из пользователей.
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Министр пояснил, что сейчас табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса.
Это их право, но поведение немного некорректное. Вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и серьезно решить проблему контрафакта и теневого рынка, табачные компании говорят – "оставьте статус кво, – добавил Милованов.
Министр также отметил, что "предложения ВР бьют по монополисту-дистрибьютору с плохой репутацией, а защищают его почему-то производители".
Скриншот комментария Милованова
По словам Милованова, он "готов держать пари на любую сумму", что табачные компании в Украине не закроются.
Скриншот комментария Милованова
- 4 октября Верховная Рада приняла в целом законопроекты о введении единого счета для уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- После этого крупнейшие игроки на украинском табачном рынке отметили, что принятие законопроекта предусматривает увеличение ставки акцизного налога на сигареты в 2,5 раза с 1 января 2020 года.
- По расчетам табачных компаний, это приведет к росту цен в 2,5–3 раза – до 80–100 грн за пачку сигарет.
- Законопроект также повышает в четыре раза ставки налогообложения на изделия, содержащие табак для нагрева, изменяя при этом и подход к налогообложению данной категории табачных изделий.
- СМИ пишут, что теперь "Филипп Моррис", "Джей ти Интернешнл Компани", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" рассматривают возможность сокращения производства и последующего закрытия фабрик на территории Украины.