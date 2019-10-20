Они шантажируют правительство, – Милованов о будущем табачных компаний в Украине

После изменений в законодательстве табачные компании шантажируют украинское правительство вместо того, чтобы сесть и вместе решить проблему теневого рынка.

Все инвесторы знают методы борьбы табачных компаний – и Украина не исключение. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, отвечая в Facebook на комментарий одного из пользователей.

Важно: "В этой отрасли много бандитов": что правительство сделало за 50 дней и как готовится к новым реформам

Министр пояснил, что сейчас табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса.

Это их право, но поведение немного некорректное. Вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и серьезно решить проблему контрафакта и теневого рынка, табачные компании говорят – "оставьте статус кво, – добавил Милованов.

Министр также отметил, что "предложения ВР бьют по монополисту-дистрибьютору с плохой репутацией, а защищают его почему-то производители".



Скриншот комментария Милованова

По словам Милованова, он "готов держать пари на любую сумму", что табачные компании в Украине не закроются.



Скриншот комментария Милованова

"Табачные конфликты" – что надо знать: