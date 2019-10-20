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      Они шантажируют правительство, – Милованов о будущем табачных компаний в Украине

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      Милованов сделал прогноз о будущем табачных компаний в Украине
      Милованов сделал прогноз о будущем табачных компаний в Украине / pravda.com.ua

      После изменений в законодательстве табачные компании шантажируют украинское правительство вместо того, чтобы сесть и вместе решить проблему теневого рынка.

      Все инвесторы знают методы борьбы табачных компаний – и Украина не исключение. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, отвечая в Facebook на комментарий одного из пользователей.

      Важно: "В этой отрасли много бандитов": что правительство сделало за 50 дней и как готовится к новым реформам

      Министр пояснил, что сейчас табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса.

      Это их право, но поведение немного некорректное. Вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и серьезно решить проблему контрафакта и теневого рынка, табачные компании говорят – "оставьте статус кво, – добавил Милованов.

      Министр также отметил, что "предложения ВР бьют по монополисту-дистрибьютору с плохой репутацией, а защищают его почему-то производители".

      Тютюнові компанії в Україні
      Скриншот комментария Милованова

      По словам Милованова, он "готов держать пари на любую сумму", что табачные компании в Украине не закроются.

      Тютюнові компанії
      Скриншот комментария Милованова

      "Табачные конфликты" – что надо знать:

      • 4 октября Верховная Рада приняла в целом законопроекты о введении единого счета для уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
      • После этого крупнейшие игроки на украинском табачном рынке отметили, что принятие законопроекта предусматривает увеличение ставки акцизного налога на сигареты в 2,5 раза с 1 января 2020 года.
      • По расчетам табачных компаний, это приведет к росту цен в 2,5–3 раза – до 80–100 грн за пачку сигарет.
      • Законопроект также повышает в четыре раза ставки налогообложения на изделия, содержащие табак для нагрева, изменяя при этом и подход к налогообложению данной категории табачных изделий.
      • СМИ пишут, что теперь "Филипп Моррис", "Джей ти Интернешнл Компани", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" рассматривают возможность сокращения производства и последующего закрытия фабрик на территории Украины.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Законодательство Налоги Табак Тимофей Милованов Верховная Рада
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