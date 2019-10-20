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      Вони шантажують уряд, – Милованов про майбутнє тютюнових компаній в Україні

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      Милованов зробив прогноз про майбутнє тютюнових компаній в Україні
      Милованов зробив прогноз про майбутнє тютюнових компаній в Україні / pravda.com.ua

      Після змін у законодавстві тютюнові компанії шантажують український уряд замість того, щоб сісти і разом вирішити проблему тіньового ринку.

      Усі інвестори знають методи боротьби тютюнових компаній – і Україна не виняток. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, відповідаючи у Facebook на коментар одного з користувачів.

      Важливо: "У цій галузі багато бандитів": що уряд зробив за 50 днів і як готується до нових реформ

      Міністр пояснив, що зараз тютюнові компанії хочуть кращих умов і шантажують уряд закриттям бізнесу.

      Це їхнє право, але поведінка трохи некоректна. Замість того, щоб сісти разом з урядом і серйозно вирішити проблему контрафакту і тіньового ринку, тютюнові компанії кажуть – "залишіть статус кво, – додав Милованов.

      Міністр також зазначив, що "пропозиції ВР б'ють по монополісту-дистриб'ютору з поганою репутацією, а захищають його чомусь виробники".

      Тютюнові компанії в Україні
      Скріншот коментаря Милованова

      За словами Милованова, він готовий закластися "на будь-яку суму", що тютюнові компанії в Україні не закриються.

      Тютюнові компанії
      Скріншот коментаря Милованова

      "Тютюнові конфлікти" – що треба знати:

      • 4 жовтня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкти про запровадження єдиного рахунку для сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
      • Після цього найбільші гравці на українському тютюновому ринку зазначили, що прийняття законопроєкту передбачає зростання ставки акцизного податку на сигарети в 2,5 рази з 1 січня 2020 року.
      • За розрахунками тютюнових компаній, це призведе до зростання цін у 2,5-3 рази – до 80-100 грн за пачку сигарет.
      • Законопроєкт також підвищує в чотири рази ставки оподаткування на вироби, що містять тютюн для нагріву, змінюючи при цьому і підхід до оподаткування даної категорії тютюнових виробів.
      • ЗМІ пишуть, що тепер "Філіп Морріс", "Джей Ті Інтернешнл Компанії", "Брітіш Американ Тобакко" і "Імперіал Тобакко" розглядають можливість скорочення виробництва і подальшого закриття фабрик на території України.
      blog_ava
      Є два варіанти фіналу, – Кулеба про агресію Росії в Україні
      сьогодні
      3017
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Законодавство Верховна Рада Тимофій Милованов Тютюн Податки
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