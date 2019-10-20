Вони шантажують уряд, – Милованов про майбутнє тютюнових компаній в Україні

Після змін у законодавстві тютюнові компанії шантажують український уряд замість того, щоб сісти і разом вирішити проблему тіньового ринку.

Усі інвестори знають методи боротьби тютюнових компаній – і Україна не виняток. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, відповідаючи у Facebook на коментар одного з користувачів.

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Міністр пояснив, що зараз тютюнові компанії хочуть кращих умов і шантажують уряд закриттям бізнесу.

Це їхнє право, але поведінка трохи некоректна. Замість того, щоб сісти разом з урядом і серйозно вирішити проблему контрафакту і тіньового ринку, тютюнові компанії кажуть – "залишіть статус кво, – додав Милованов.

Міністр також зазначив, що "пропозиції ВР б'ють по монополісту-дистриб'ютору з поганою репутацією, а захищають його чомусь виробники".



Скріншот коментаря Милованова

За словами Милованова, він готовий закластися "на будь-яку суму", що тютюнові компанії в Україні не закриються.



Скріншот коментаря Милованова

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