14:08
13 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Они выстояли — не выдержал бетон: в Украине чтят память "киборгов"

      41 Читати новину українською
      В Украине чтят память "киборгов" / glavcom.ua

      Ровно пять лет назад обвалилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта, на которой развевался украинский флаг. Она стала едва ли не главным символом ожесточенных боев за аэродром и героизма украинских защитников.

      Самих военных, защищавших аэропорт, из-за невероятной стойкости и настойчивости назвали "киборгами".

      Важно! Бои за Донецкий аэропорт: украинские военные защищались от российских боевиков

      В течение следующей недели за аэропорт велись едва ли не самые страшные бои за весь период российско-украинской войны. И уже 21 января, после того, как враг совершил два подрыва терминала, командование приняло решение отвести украинских бойцов. Ведь помещение было полностью разрушено и стало непригодным для обороны. В общем, бои за Донецкий аэропорт продолжались 242 дня.


      В Украине чтят память "киборгов" / инфографика 24 канала

      День памяти защитников Донецкого аэропорта в Украине, хоть и неофициально, отмечают 16 января.

      Смотрите видео программы "Конфликты" о боях за Донецкий аэропорт:

       

      Щедрый вечер: традиции, как встречают Старый Новый Год в Украине
      сегодня
      5464
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война Война на Донбассе История Киборги Донецкий аэропорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Зеленский в океане, или Фудкорт и стадион – против Трампа и Путина
      Михайло Дубинянський 523
      сегодня , 08:40 Закон про працю: як зміняться правила звільнення
      Тимофій Милованов 3140
      4 января , 10:00 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      248
      сегодня , 07:01 Почему дорожают сигареты и сколько они будут стоить в новом году
      Ірина Поліщук 1251
      сегодня , 00:57 В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости – фото, видео
      Ірина Юрковська 5045
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук