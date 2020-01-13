Они выстояли — не выдержал бетон: в Украине чтят память "киборгов"

Ровно пять лет назад обвалилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта, на которой развевался украинский флаг. Она стала едва ли не главным символом ожесточенных боев за аэродром и героизма украинских защитников.

Самих военных, защищавших аэропорт, из-за невероятной стойкости и настойчивости назвали "киборгами".

Важно! Бои за Донецкий аэропорт: украинские военные защищались от российских боевиков

В течение следующей недели за аэропорт велись едва ли не самые страшные бои за весь период российско-украинской войны. И уже 21 января, после того, как враг совершил два подрыва терминала, командование приняло решение отвести украинских бойцов. Ведь помещение было полностью разрушено и стало непригодным для обороны. В общем, бои за Донецкий аэропорт продолжались 242 дня.



В Украине чтят память "киборгов" / инфографика 24 канала

День памяти защитников Донецкого аэропорта в Украине, хоть и неофициально, отмечают 16 января.

Смотрите видео программы "Конфликты" о боях за Донецкий аэропорт: