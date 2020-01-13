Вони вистояли — не витримав бетон: в Україні вшановують пам'ять "кіборгів"

Рівно п'ять років тому обвалилася диспетчерська вежа Донецького аеропорту, на якій майорів український прапор. Вона стала чи не головним символом запеклих боїв за летовище і героїзму українських захисників.

Самих військових, що боронили аеропорт, через неймовірну стійкість і наполегливість назвали "кіборгами".

Важливо! Бої за Донецький аеропорт: як українські військові захищалися від російських бойовиків

Протягом наступного тижня за аеропорт точились чи не найстрашніші бої за весь період російсько-української війни. І вже 21 січня, після того, як ворог здійснив два підриви терміналу, командування ухвалило рішення відвести українських бійців. Адже приміщення було повністю зруйноване і стало не придатним для оборони. Загалом, бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні.



В Україні вшановують пам'ять "кіборгів" / Інфографіка 24 каналу

День пам'яті захисників Донецького аеропорту в Україні, хоч і не офіційно, відзначають 16 січня.

Дивіться відео програми "Конфлікти" про бої за Донецький аеропорт: