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      Вони вистояли — не витримав бетон: в Україні вшановують пам'ять "кіборгів"

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      В Україні вшановують пам'ять "кіборгів" / glavcom.ua

      Рівно п'ять років тому обвалилася диспетчерська вежа Донецького аеропорту, на якій майорів український прапор. Вона стала чи не головним символом запеклих боїв за летовище і героїзму українських захисників.

      Самих військових, що боронили аеропорт, через неймовірну стійкість і наполегливість назвали "кіборгами".

      Важливо! Бої за Донецький аеропорт: як українські військові захищалися від російських бойовиків

      Протягом наступного тижня за аеропорт точились чи не найстрашніші бої за весь період російсько-української війни. І вже 21 січня, після того, як ворог здійснив два підриви терміналу, командування ухвалило рішення відвести українських бійців. Адже приміщення було повністю зруйноване і стало не придатним для оборони. Загалом, бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні.


      В Україні вшановують пам'ять "кіборгів" / Інфографіка 24 каналу

      День пам'яті захисників Донецького аеропорту в Україні, хоч і не офіційно, відзначають 16 січня.

      Дивіться відео програми "Конфлікти" про бої за Донецький аеропорт:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Донецький аеропорт Кіборги Історія
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