Онлайн-преступления: как уберечь деньги от мошенников

Ежедневно мошенники придумывают новые способы выманить деньги – шантажируют, похищают персональные данные. И для этого им часто требуется только ноутбук и телефон.

Обычный, далеко не самый современный ноутбук – это все, что понадобилось 20-летнему парню из Чернигова, чтобы зарабатывать. Он взломал слабый сайт одной из международных компаний и выставил на продажу их внутреннюю базу данных клиентов. Таких как он, киберпреступников, полиция поймала с начала года почти 900. Это в два раза больше, чем аналогичный период в 2017-м.

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Телефонное мошенничество – уровень новичков. Но на крючок легко попасть и знающим. Преступники хотят получить информацию с вашей карты. И часто доверчивые люди ее предоставляют.

Люди теряют значительные суммы средств, те, которые в то время у них находятся на карточках, на их счетах. Также бывают отдельные случаи, когда благодаря персональным данным, полученным мошенниками, на жертв еще и кредиты оформляют,

– отметил руководитель проекта по взаимодействию с правоохранительными органами в банке Сергей Гаврилюк.

Фишинговые сайты – новая угроза от киберпреступников. Проще, фишинговым называют сайт-зеркало. Принцип действия сайта мошенников очень прост. Например, вы ищете подарок на известном сайте. Выбираете товар, переходите в меню оплаты и вводите все данные банковской карты. А дальше ничего не происходит. Вы только сохранили все свои данные в базу мошенников, потому что в адресе не заметили только одну измененную букву или добавлено тире и перешли на сайт-подделку.

Но так действуют не только сайты, а также мошеннические онлайн-приложения для банкинга. Сейчас их пытаются распространять через социальные сети. Один из таких смог даже пройти проверку от Play Market.

Несколько месяцев назад в Instagram было предложено всем рекламную акцию, благодаря которой каждый гражданин Украины может заработать интернет-средства. Для этого ему нужно зарегистрироваться, ввести номер своей банковской карты, персональные данные, и в дальнейшем он заработает средства,

– рассказал Гаврилюк.

В киберполиции рассказывают, большинство дел, которые они ведут, касаются мошенничества. А все – из-за невнимательности и легкомыслия людей.

Обращаем внимание на то, что надо использовать только программы, платежные системы, которые проверены. Уже имеют достаточно большой опыт, которые у вас на слуху. О которых уже слышали. Не надо заходить в интернет, находить привлекательную картинку с красивым названием и использовать этот софт,

– отметил заместитель начальника управления Департамента киберполиции Нацполиции Украины Александр Паламарчук.

В банках же обращают внимание: все цифры на карточках, кроме номера счета 16 цифр, секретные. Поэтому если клиент их кому-то озвучил, возвращать деньги придется самостоятельно. Если же вас обманули через фишинговый сайт или приложение, есть шанс вернуть деньги в первые несколько минут после оплаты. Успеете заблокировать карту до перерасчета – банк вернет всю сумму, если нет – лишь поможет полиции данными, однако средства сможете получить, только если преступника найдут и осудят.