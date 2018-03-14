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Онлайн-злочини: як вберегти гроші від шахраїв

23:35, 14 березня 300 Читать новость на русском

Щодня шахраї вигадують нові способи видурити кошти – шантажують, викрадають персональні дані. І для цього їм часто потрібен лише ноутбук та телефон.

Звичайний, далеко не найсучасніший ноутбук – це все, що знадобилось 20-річному хлопцю з Чернігова, аби заробляти. Він зламав слабкий сайт однієї з міжнародних компаній та виставив на продаж їхню внутрішню базу даних клієнтів. Таких як він, кіберзлочинців, поліція впіймала з початку року майже 900. Це увічі більше, ніж аналогічний період у 2017-ому.

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Телефонне шахрайство – рівень новачків. Але на гачок легко втрапити й обізнаним. Злочинці хочуть отримати інформацію з вашої картки. І часто довірливі люди її надають.

Люди втрачають значні суми коштів, ті, які на той час у них перебувають на картках, на їхніх рахунках. Також бувають непоодинокі випадки, коли завдяки персональним даним, отриманим шахраями, на жертв ще й кредити оформлюють,
– зазначив керівник проекту із взаємодії з правоохоронними органами в банку Сергій Гаврилюк.

Фішингові сайти – нова загроза від кіберзлочинців. Простіше, фішинговим називають сайт-дзеркало. Принцип дії сайту шахраїв дуже простий. Наприклад, ви шукаєте подарунок на відомому сайті. Обираєте товар, переходите в меню оплати та вводите усі дані банківської картки. А далі нічого не відбувається. Ви щойно зберігли всі свої дані в базу шахраїв, бо в адресі не помітили лише одну змінену букву або додане тире і перейшли на сайт-підробку.

Але так діють не лише сайти, а навіть шахрайські онлайн-додатки для банкінгу. Зараз їх намагаються поширювати через соціальні мережі. А один з таких зміг навіть пройти перевірку від Play Market.

Декілька місяців тому в Instagram було запропоновано всім рекламну акцію, завдяки якій кожен громадянин України може заробити інтернет-кошти. Для цього йому потрібно зареєструватися, ввести номер своєї банківської картки, персональні дані, і в подальшому він заробить кошти,
– розповів Гаврилюк.

В кіберполіції розповідають, більшість справ, які вони ведуть, стосуються шахрайства. А все – через неуважність та легковажність людей.

Звертаємо увагу на те, що треба використовувати лише програми, платіжні системи перевірені. Які вже мають достатньо великий досвід, які у вас на слуху. Про які вже чули. Не треба заходити в інтернет, знаходити привабливу картинку з гарною назвою і використовувати цей софт,
– наголосив заступник начальника управління Департаменту кіберполіції Нацполіції України Олександр Паламарчук.

В банках же звертають увагу: всі цифри на картках, окрім номера рахунку з 16 цифр, секретні. Тож якщо клієнт їх комусь озвучив, повертати гроші доведеться самотужки. Якщо ж вас обдурили через фішінговий сайт або додаток, є шанс повернути гроші в перші кілька хвилин після проплати. Встигнете заблокувати картку до перерахунку – банк поверне всю суму, якщо ні – лише допоможе поліції данними, однак кошти зможете отримати, лише якщо злочинця знайдуть і засудять.

Теги: Новини України Гроші Шахрайство Інтернет
Джерело: 24 Канал
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