Украинская Православная Церковь обнародовала заявление от Митрополита Онуфрия, в котором подчеркнула, что УПЦ – это церковь украинского народа, объединяющая верующих на западе, востоке, юге и севере страны, передает 24 канал.

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По его словам, сегодня наша страна переживает время сложных испытаний, вызванных нападением российской армии. Во всех церквях и монастырях УПЦ не перестают молиться о мире.

Онуфрий призвал мирно урегулировать конфликт путем диалога.

Ибо война – это самый страшный грех во всем мире… Нет оправданий тем, кто начинает войну,

– заявил митрополит.

УПЦ, заботясь о своих гражданах, также просит проявить человечность и христианское милосердие к пленным, а также организовать их возврат или обмен.

Обращение Митрополита Онуфрия по поводу войны в Украине

Еще один священнослужитель подчеркнул, что каждый день УПЦ узнает о количестве убитых людей, разрушенных церквях, больницах и домах, но наиболее горько то, что разрушаются человеческие души.

"С первого дня военного вторжения УПЦ, которая всегда была со своим народом, оказывает помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий. На сегодняшний день тысячи беженцев нашли убежище в наших святых обителях", – добавил он.

Обращение священнослужителя по поводу войны / Видео 24 канала

Сестра Зимненского монастыря обратилась лично к президенту РФ Владимиру Путину и попросила его остановить войну в Украине.

На нашу землю пришла большая беда, со стороны России пришла война, принесшая нам слезы, кровь и смерть. И это очень страшно, потому что гибнут люди, дети. Никто не должен уносить жизни человека, кроме бога,

– сказала она.

Сестра добавила, что обитель молится о украинских воинах и о том, чтобы в Украине царил мир и покой.

Обращение сестры Зимнего монастыря по поводу войны / Видео 24 канала