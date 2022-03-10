Українська Православна Церква оприлюднила заяву від Митрополита Онуфрія, у якій наголосила, що УПЦ – це церква українського народу, яка об’єднує віруючих на заході, сході, півдні та півночі країни, передає 24 канал.

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За його словами, сьогодні наша країна переживає час складних випробувань, які викликані нападом російських військ. У всіх церквах та монастирях УПЦ не припиняють молитися за мир.

Онуфрій закликав мирно врегулювати конфлікт шляхом діалогу.

Бо війна – це найстрашніший гріх у всьому світі… Немає виправдань тим, хто починає війну,

– заявив митрополит.

УПЦ, турбуючись про своїх громадян, також просить проявити людяність і християнське милосердя до полонених, а також організувати їх повернення чи обмін.



Звернення Митрополита Онуфрія щодо війни в Україні

Ще один священнослужитель наголосив, що кожен день УПЦ дізнається про кількість вбитих людей, зруйновані церкви, лікарні та домівки, але найбільш гірким є те, що руйнуються людські душі.

"З першого дня військового вторгнення УПЦ, яка завжди була зі своїм народом, надає допомогу всім, хто постраждав внаслідок бойових дій. На сьогодні тисячі біженців знайшли прихисток у наших святих обителях", – додав він.

Звернення священнослужителя щодо війни / Відео 24 каналу



Натомість сестра Зимненсього монастиря звернулася особисто до президента РФ Володимира Путіна та попросила його зупинити війну в Україні.

На нашу землю прийшла велика біда, з боку Росії прийшла війна, яка принесла нам сльози, кров і смерть. І це дуже страшно, бо гинуть люди, діти. Ніхто не має забирати життя людини, крім бога,

– сказала вона.

Сестра додала, що обитель молиться за українських воїнів і за те, щоб в Україні панував мир та спокій.

Звернення сестри Зимненсього монастиря щодо війни / Відео 24 каналу