Херсон продолжает находиться во временной оккупации. Жители города оказывают героическое сопротивление врагу и не принимают от него никакой помощи, а ВСУ пытаются выбить российскую армию из города.

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Гуманитарный коридор ООН

Как заявила Ирина Верещук, ООН договориласьс оккупантами о гуманитарном коридоре в Херсоне.

Нам пока не удавалось открыть коридор в Херсоне. На завтра ООН обещает, что договорилась с россиянами о коридоре их автомобилей, которые привезут в город медикаменты и продукты,

– сказала она.

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