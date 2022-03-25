Об этом со ссылкой на Пентагон заявили американское СМИ. По словам высокопоставленного чиновника, российские войска больше не имеют полного контроля над Херсоном.

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СМИ сообщают, что наши бойцы ведут ожесточенные бои в Херсоне.

Украинские силы сейчас ведут ожесточенные бои в Херсоне и откидывают там российские завоевания, вновь превращая стратегически важный портовый город в "спорную территорию",

– сказал чиновник журналистам во время брифинга.

Что об этом говорит Украина

Пока официального подтверждения или опровержения этой информации представителей Украины нет. Украинцы в Херсоне также поставили под сомнение оценку Пентагона, заявив, что город, похоже, остается прочно в руках России, хотя украинские силы воюют по всей Херсонской области.

Обратите внимание! Любой успех Украины в возвращении Херсона станет огромным ударом для военных усилий Владимира Путина. Это усложнит для России выполнение любых планов захватить контроль над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы.

Алексей Арестович 25 марта рассказал, что на Херсонском направлении в военном отношении противнику становится плохо. Накануне там уничтожили командующего 49-й русской армии. Советник главы ОП отметил, что Николаевскую область почти полностью очистили от вражеских сил. Поэтому теперь в Херсонской области противник переходит к обороне.

С военной точки зрения – у них там все плохо,

– добавил Арестович.

Он подчеркнул, что сейчас Херсон оказывает героическое сопротивление. В частности – в городе повесили огромный сине-желтый флаг. Это злит русских, поэтому они прибегают к террору.

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