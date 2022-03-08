В ООН говорят, что это "не тот случай"

Об этом в электронном письме изданию The Guardian заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

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Представитель ООН заявил, что это "не тот случай, когда сотрудникам было дано указание не использовать такие слова, как "война" и "вторжение", для описания ситуации".

Дюжаррик обратил внимание, что заместитель генсека ООН Розмари Дикарло 8-го марта в своем сообщении в твиттере использовала фразу "эта война бессмысленна".

Он заявил, что сотрудников ООН просят оформлять любые сообщения по Украине в соответствии с позицией ООН.

Вниманию. В СМИ появилась информация, что в ООН одобрили решение, которое касается войны в Украине. Организация Объединенных Наций якобы запретила своим сотрудникам называть вторжение России войной.

В ООН не исключают письма о запрете

Представитель ООН не исключает, что электронное письмо с запретом мог прислать некий руководитель какого-то подразделения ООН.

Сообщается, что другие сотрудники ООН не получали по электронной почте такой запрет.

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