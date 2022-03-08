Глава МИД Украины Кулеба заявил: ему даже трудно поверить в то, что ООН могла бы ввести такую же цензуру, как Кремль в России. Министр призвал организацию опровергнуть информацию, если она ложная.

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Трудно поверить, что ООН могла бы ввести такую же цензуру, как Кремль сейчас в России, запретив использование слов "война" и "вторжение" среди своих сотрудников. Я призываю ООН быстро опровергнуть такие сообщения, если они ложные. На кону – репутация ООН,

– заявил Кулеба.

Цензура в ООН: главное

Работники ООН получили от организации циничное письмо. В нем говорится, что нужно использовать слова "конфликт" или "военное наступление", а не "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине.

Тем временем Россия продолжает обстреливать украинские города, убивать мирное население, в частности, детей, разрушать школы и больницы.

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