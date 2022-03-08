Глава МЗС України Кулеба заявив: йому навіть важко повірити у те, що ООН могла б запровадити таку ж цензуру, як Кремль – у Росії. Міністр закликав організацію спростувати інформацію, якщо вона неправдива.

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Важко повірити, що ООН могла б запровадити таку ж цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед своїх співробітників. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони – неправдиві. На кону – репутація ООН,

– заявив Кулеба.

Цензура в ООН: головне

Працівники ООН отримали від організації цинічний лист. У ньому мовиться, що потрібно використовувати слова "конфлікт" чи "військовий наступ", а не "війна" чи "вторгнення", коли мовиться про ситуацію в Україні.

Тим часом Росія продовжує обстрілювати українські міста, вбивати мирне населення, зокрема, дітей, руйнувати школи та лікарні.

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