Кулеба наголосив, що повністю схвалює такі дії уряду США. Він закликав інші країни також відмовитись від російських нафти та газу.

До теми Російську нафту хочуть заборонити: у Конгрес США внесли законопроєкт

"Ми закликаємо всі держави припинити купувати російські нафту, газ та вугілля, припинити фінансувати військову машину Путіна та варварські звірства в Україні, – написав Кулеба.

Не фінансувати вбивць

Джерелом фінансування російських вбивць є нафтова та газова промисловості. Через це світ відмовляється купляти паливо окупантів. Таке рішення можуть ухвалити і в США. Палата представників Конгресу розгляне двопартійний законопроєкт про заборону імпорту російської нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу та вугілля.

У Росії не буде Shell

Про поступову відмову від російських нафти та газу повідомили у корпорації Shell. Наразі вже скасували спотові закупівлі російської сирої нафти. Наступним кроком буде закриття АЗС та зупинка будь-яких операцій з авіаційними паливно-мастильними матеріалами в Росії.

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