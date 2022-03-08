Кулеба подчеркнул, что полностью одобряет подобные действия правительства США. Он призвал другие страны также отказаться от российских нефти и газа.

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"Мы призываем все государства прекратить покупать российские нефть, газ и уголь, прекратить финансировать военную машину Путина и варварские зверства в Украине", – написал Кулеба.

Не финансировать убийц

Источником финансирования русских убийц является нефтяная и газовая индустрии. Поэтому мир отказывается покупать топливо оккупантов. Такое решение может быть принято и в США. Палата представителей Конгресса рассмотрит двухпартийный законопроект о запрете импорта российской нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля.

В России не будет Shell

О постепенном отказе от российских нефти и газа сообщили в корпорации Shell. Уже отменили спотовые закупки российской сырой нефти. Следующим шагом будет закрытие АЗС и остановка любых операций с авиационными горюче-смазочными материалами в России.

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