Документ внесли в понедельник, 7 марта. Его создал член парламента Джош Готтхаймер от штата Нью-Джерси.

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Однако Готтхаймер – не один. Закон собрал 45 соавторов:

33 демократов;

12 республиканцев.

"Ударить Путина там, где больно"

Готтхаймер рассказал, что американцы звонят в его офис с просьбой "ударить Путина там, где больно". Люди понимают, как это важно.

Спикер Нэнси Пелоси поддерживает запрет на импорт российской нефти в США, усиливая давление на президента Байдена. Парламентарии требуют, чтобы он принял меры по этому вопросу.

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