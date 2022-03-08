Представители администрации Байдена и Госдепартамента провели встречу с представителями Венесуэлы. Обсуждали, в частности, и поставки энергоносителей.

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Зачем США нефть из Венесуэлы

Для этого американская делегация впервые за долгое время летала на переговоры в Каракас. Все потому, что США ищут пути сокращения импорта российской нефти. Ссылаясь на источники среди чиновников, в The New York Times объяснили сделать такой шаг. Там утверждают, что администрация Байдена озабочена тем, что союзники России в Латинской Америке могут стать "угрозой безопасности", если геополитическое столкновение с Путиным обострится.

Венесуэла имеет самые большие в мире запасы нефти. Ее добыча продолжает расти, несмотря на американские санкции, введенные в разгар попытки свергнуть диктатора Мадуро в 2019 году.

Значение этой встречи

Как пишет Reuters, согласия на переговорах добиться не удалось. Впрочем, некоторые эксперты склоняются к тому, что эта встреча может свидетельствовать о значительном сдвиге в политике США по Венесуэле. Ведь впоследствии в Каракасе заявили, что согласовали повестку дня будущих переговоров с американцами.

Обратите внимание! В ближайшее время в США могут объявить свое решение по нефтяному эмбарго. Оно должно быть положительным, уверены в МИД Украины.

Кстати, недавно австралийские нефтяные гиганты отказались покупать российскую нефть. Так там хотят оказать поддержку Украины. Речь идет о компаниях Ampol и Viva Energy.