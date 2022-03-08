Речь идет о компаниях Ampol и Viva Energy,

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Австралийские компании отказались покупать нефть из России

В компании Viva Energy, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод Джилонг ​​и продающая топливо под брендом Shell по всей Австралии, заявили, что "ужасаются разворачивающимися в Украине событиями". В ответ австралийская компания решила отказаться покупать сырую нефть из России.

Еще один нефтяной гигант Ampol также осудил войну России в Украине. Компания сообщила, что не покупала российскую нефть или другие топливные продукты с начала войны против Украины.