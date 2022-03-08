Йдеться про компанії Ampol та Viva Energy,

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Австралійські компанії відмовилися купувати нафту з Росії

У компанії Viva Energy, якій належить нафтопереробний завод Джілонг і яка продає паливо під брендом Shell по всій Австралії, заявили, що "нажахані подіями, що розгортаються в Україні". У відповідь австралійська компанія вирішила відмовитися купувати сиру нафту з Росії.

Ще один нафтовий гігант Ampol також засудив війну Росії в Україні. Компанія повідомила, що не купувала російську нафту чи інші паливні продукти від початку війни проти України.

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