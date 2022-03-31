Среди них 1 232 – погибших. Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

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В результате войны погибли 1 232 гражданских

По данным ООН, погибли 250 мужчин, 176 женщин, 36 мальчиков и 18 девочек, тогда как пол 58 детей и 694 взрослых пока не удалось установить.

Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары,

– говорится в сводке.

В ООН сразу отмечают, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, неподконтрольной правительству и особенно в последние дни. Дело в том, что получение информации из некоторых мест задерживается, а многие сообщения еще не подтверждены.

Согласно отчету говорится, в частности, о Мариуполе и Волновахе, Изюме, Северодонецке и Рубежном, Тростянце. Сообщения о многочисленных жертвах в этих местностях подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

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