Серед них 1 232 – загиблих. Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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Внаслідок війни загинуло 1 232 цивільних

За даними ООН, загинуло 250 чоловіків, 176 жінок, 36 хлопчиків та 18 дівчаток, тоді як стать 58 дітей та 694 дорослих поки не вдалося встановити.

Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари,

– йдеться у зведенні.

У ООН одразу зазначають, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, непідконтрольній уряду, і особливо в останні дні. Річ у тім, що отримання інформації з деяких місць затримується, а багато повідомлень ще не підтвердженні.

Відповідно до звіту мовиться, зокрема, про Маріуполь та Волноваху, Ізюм, Сєвєродонецьк та Рубіжне, Тростянець. Повідомлення про численні жертви в цих місцевостях підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

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